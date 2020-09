Polícia envia crânio de idoso desaparecido à família através do correio

Uma família no centro da Argentina que procurava um familiar na casa dos 70 anos, desaparecido desde Janeiro do ano passado, soube que Luis Sosa tinha aparecido quando recebeu a cabeça do homem, através do correio, dentro de uma caixa da marca de maionese "Hellman’s".

Veronica Sosa ficou aterrorizada quando abriu a caixa de papel e percebeu que as autoridades tinham enviado os restos mortais do avô pelo correio.

A família partilhou nas redes sociais uma fotografia da caixa onde vinha o crânio do homem, mostrando a indignação e a frustração pela forma como as autoridades lidaram com a situação. "Faz um ano e oito meses que estamos à tua espera e a procurar por ti e entregam-te como se nada fosses. Assim! Numa caixa de maionese. Somos apenas um número para eles [as autoridades] e aqueles que não ficam quietos são considerados um incómodo".

A neta promete que vai lutar para perceber o que aconteceu a Luís Sosa.

Para além de tudo isto a família não consegue enterrar o corpo do homem porque não receberam a certidão de óbito oficial para fazer a celebração fúnebre.