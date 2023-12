Polícia escocesa detém cinco homens por crimes de abuso sexual na Edinburgh Academy cometidos entre 1968 e 1992

A Polícia escocesa deteve, esta terça-feira, cinco homens, com idades compreendidas entre os 69 e os 90 anos, suspeitos da autoria de crimes de abuso sexual na Edinburgh Academy, entre 1968 e 1992.A escola já tinha pedido desculpa depois de terem vindo a público acusações de abusos históricos no âmbito de um inquérito escocês sobre abusos de crianças. Segundo o Daily Mail, cerca de 50 testemunhas prestaram depoimento."Gostaríamos de agradecer a todos os que se manifestaram e ajudaram nas nossas investigações até à data", disse Colin Moffat, um dos inspetores envolvidos no caso.