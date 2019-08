Polícia esfaqueado por vendedor ambulante em praia espanhola

Um polícia foi esta quarta-feira esfaqueado por um vendedor ambulante numa praia em Punta Umbría, Espanha. O crime aconteceu depois de o polícia verificar que o vendedor tinha na sua posse mercadorias ilegais.



O momento foi testemunhado por vários turistas que se encontravam no local.







O vendedor ambulante foi travado por outro polícia, com a ajuda de um turista.



O polícia teve de ser transportado para o hospital mas, de acordo com a imprensa local, encontra-se "fora de perigo".



O vendedor acabou detido por tentativa de homicídio.



Os colegas da vítima, o polícia Antonio Garrido, deixaram-lhe uma mensagem de força no Facebook. Segundo o The Sun, os colegas desejam a Garrido uma rápida recuperação e mostram-se disponíveis para dar "apoio total" à família "neste momento difícil".



Também a autarca de Punta Umbría, Aurora Águedo, expressou "total apoio" a todos os polícias depois deste acontecimento.