Polícia espanhola alerta para pedófilos que procuram vítimas menores no TikTok

A polícia espanhola está a alertar os utilizadores da aplicação TikTok para o facto de esta ser a rede social onde os pedófilos mais procuram vítimas menores de idade.

De acordo com o jornal El Periódico, em Espanha o TikTok, criado por uma empresa chinesa, é a quarta aplicação mais descarregada e já conta com mais de três milhões de utilizadores. A entidade responsável pela aplicação é uma empresa que proíbe e condena o assédio sexual, no entanto a polícia espanhola começou a perceber que os pedófilos começaram a procurar vítimas a partir da mesma.

Cecilia Carrión, da Unidade Central Cibercrime da Polícia Nacional espanhola explica que "o problema não são os vídeos que são publicados das crianças a dançar. O problema está nos olhos de algumas pessoas que os vêem". Cecilia Carrión avança ainda que "os vídeos do TikTok são um foco para o tipo de pessoas que procuram interagir com menores.

As autoridades espanholas têm assistido a situações em que se percebe a forma simples como os pedófilos entram em contacto com as vítimas menores. Muitos apresentam-se "como menores e entram em contacto com as vítimas", explica o polícia David Reguero, acrescentando que os predadores dizem às crianças "que gostam dos vídeos onde elas cantam e dançam".

Segundo avança a mesma unidade de segurança, muitos destes vídeos surgem depois publicados em páginas "obscuras" da Internet.

Para prevenir estas situações, a polícia espanhola está a impor algumas regras às crianças para a utilização do TikTok. Não falar com quem não se conhece fisicamente nas redes sociais e nunca enviar fotografias ou vídeos a estranhos são apenas dois dos apelos dados às crianças que, apesar de tudo "confiam muito rapidamente" nas pessoas.

As autoridades alertam ainda os pais que devem explicar aos filhos os riscos que correm neste tipo de redes sociais.