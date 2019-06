Polícia espanhola desmantela bordel em Marbella. Gangue era liderado por família portuguesa

A polícia espanhola desmantelou este domingo um bordel em Marbella, Espanha, e libertou oito mulheres que eram mantidas em cativeiro por uma rede de exploração sexual. As autoridades detiveram 21 pessoas como membros integrantes da rede criminosa.Segundo a imprensa espanhola, o gangue era liderado por uma família portuguesa.

A investigação a esta rede começou após uma denúncia por tráfico humano. Quando as autoridades se deslocaram a uma casa em Costa del Sol, descobriram que esta funcionava como um bordel 24 horas por dia com um bar.

"A investigação descobriu que as mulheres foram recrutadas na Espanha", revelaram as autoridades citadas pelo jornal espanhol Diario de Sur.



Algumas destas mulheres trabalhavam no bordel voluntariamente, outras foram enganadas ao responder a ofertas de trabalho num "salão de massagens". Uma vez dentro daquela casa, as vítimas eram submetidas a um sistema de multas em que trabalhavam dias exaustivos sob ameaças.



A polícia espanhola apreendeu ainda droga, inúmeras armas, computadores e documentação que comprovam a atividade criminosa.





Liberadas 8 mujeres de sus explotadores gracias al teléfono contra la trata y detenidas 21 personas miembros de una red de explotación sexual y laboral en #Marbella

Más info: https://t.co/wrocO4FKux pic.twitter.com/2GkPexs1De — Policía Nacional (@policia) June 9, 2019