Polícia espanhola desmantela organização de contrafação de notas e faz oito detenções

A polícia espanhola desmantelou no bairro de Lavapíes, em Madrid, uma organização dedicada à distribuição de notas falsas de 50 euros em todo o país. A operação realizada em colaboração com a Europol levou à detenção de oito pessoas.

As investigações tiveram início em março quando as autoridades descobriram que um cidadão senegalês estava envolvido na venda de dinheiro falso e drogas, relata o jornal espanhol La Vanguardia.

No início de agosto, como resultado da investigação, os agentes identificaram vários membros da organização e apreenderam um pacote enviado de Itália com destino ao líder do grupo, que continha 15 mil euros em notas falsas de 50 euros.

O objetivo da organização era distribuir o dinheiro em Madrid e Barcelona, onde os membros tinham pessoas destinadas a introduzir as notas nos estabelecimentos de comércio.

Após a descoberta, as autoridades realizaram quatro buscas domiciliares simultâneas que culminaram na detenção do chefe da organização e outros sete membros.

Alguns dos detidos tinham antecedentes criminais e acabaram por ser julgados pelo Tribunal de Instrução de Alcalá de Henares por crimes de falsificação de moeda e contra a saúde pública.