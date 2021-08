Polícia espanhola procura pai que raptou dois filhos com 10 e 11 anos em Tenerife

O tribunal de Tenerife emitiu um mandado de busca e de detenção contra o homem, de nacionalidade alemã, que raptou os dois filhos com 10 e 11 anos há sete meses, avançou esta quinta-feira o jornal espanhal AS.A 17 de janeiro, a mãe reportou o desaparecimento dos meninos às autoridades alemãs. Após meses de buscas na Alemanha, as autoridades começaram a suspeitar que o homem teria fugido para Tenerife com as crianças.Jaquín Amells, presidente da Associação de Desaparecidos SOS, garante que o homem ameaçou matar os filhos caso a mãe destas denunciasse o sequestro.