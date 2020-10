Polícia estrangula enfermeira com quem tinha caso extraconjugal após esta enviar mensagem para a mulher

Timothy Brehmer é acusado de homicídio. O crime ocorreu em maio num parque de estacionamento de um bar após uma discussão entre o polícia e a enfermeira com quem tinha um caso há mais de 10 anos.

"Querida Martha, o que vou dizer provavelmente não será nenhuma surpresa para ti, acho que sempre suspeitaste, mas tentaste ignorar. Não é fácil dizer isto, mas simplesmente o seu marido é um mulherengo", escreveu Claire para a mulher de Timothy, Martha.





de Justiça de Salisbury, Inglaterra.

Um polícia de Dorset, em Inglaterra, estrangulou a amante num parque de estacionamento após ter descoberto que esta, Claire, tinha enviado uma mensagem para o telemóvel da mulher.Dias antes do crime, Claire tinha começado a acreditar que o seu casamento, com outro polícia, estava a chegar ao fim assim como a relação que mantinha com Timothy. Após uma pesquisa no Facebook, a vítima descobriu que o amante tinha tido mais casos amorosos além de si.De acordo com o jornal Mirror, a vítima terá decidido entrar em contacto com a mulher de Timothy, também ela polícia.O polícia, ao descobrir, estrangulou Claire com tanta força que lhe partiu o pescoço. Julgamento decorre no Tribunal