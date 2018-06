Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia executa jovem em Luanda

Crime foi filmado e governo diz que vai investigar.

Por F.J.G. | 09:13

O Serviço de Investigação Criminal angolano (SIC) executou na sexta-feira um suspeito de roubo, desencadeando uma polémica que levou as autoridades angolanas a anunciar, ontem, a abertura de um processo "de responsabilização criminal" do agente envolvido no homicídio.



A polémica estalou depois de uma testemunha divulgar um vídeo que mostra a execução. Um jovem está ferido, deitado no meio de uma rua próxima do mercado do artesanato, em Luanda. Perto dele está um agente do SIC, que nada faz. Mas um segundo agente aproxima-se e dispara, matando o jovem.



O governo diz que agentes do SIC se envolveram em confrontos com quatro suspeitos armados, mas reconhece que a morte do suspeito foi injustificada, "pois já estava dominado".



O jornalista Rafael Marques denunciou a existência de esquadrões da morte no SIC, algo que essa força policial negou em novembro último.