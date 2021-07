Polícia faz escolta a transporte de comida na África do Sul

Polícia fortemente armada foi colocada nas ruas para escoltar o transporte de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais que estão em falta na África do Sul, evitando os saques que se seguiram à onda de violência desencadeada pela prisão do antigo presidente Jacob Zuma, no dia 7.O atual presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, considerou ontem que as ações de violência, saques e intimidação - que causaram mais de duas centenas de mortos - foram "instigadas, planeadas e coordenadas", em alusão aos apoiantes de Zuma. A semana de violência deixou estradas danificadas ou bloqueadas e o governo quer garantir que o abastecimento de alimentos não seja interrompido. O Exército também está na rua.Cerca de uma centena de negócios de seis grandes empresários portugueses, do setor da alimentação e de bebidas, foram saqueados e vandalizados.