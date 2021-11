Polícia faz perícias a boné e a máscara após assalto a cônsul no Brasil

A polícia do Rio de Janeiro encontrou um boné e duas máscaras de proteção contra a Covid-19 na mata por onde passaram, na madrugada de sábado, os seis assaltantes que invadiram a casa do cônsul de Portugal, sequestrando-o com familiares durante 50 minutos, enquanto roubavam objetos de valor e documentos.Ainda não há confirmação se os objetos pertencem aos assaltantes, mas há uma forte probabilidade, pois estavam perto das traseiras da residência oficial, que dá para a favela Dona Marta e por onde vizinhos disseram que os ladrões entraram saltando o muro.