Polícia Federal brasileira prende homem acusado de estar a criar célula terrorista e a planear atentados

A Polícia Federal (PF) brasileira prendeu esta quinta-feira na cidade de Maringá, no norte do estado do Paraná, um homem acusado de estar a tentar criar uma célula terrorista e de planear ataques mortais contra inocentes no Brasil. A PF, tal como costuma fazer, não informou o nome nem a idade do detido, que vivia como um pacato professor de música sem levantar suspeitas das suas atividades criminosas.



De acordo com as informações avançadas pela PF, o homem tinha estreitas relações e mantinha contactos frequentes através da internet com grupos islâmicos radicais. Teria sido igualmente através da rede mundial que ele recebeu treino militar e para uso de armas de guerra, entre outros, que o habilitavam a desencadear atentados contra pessoas inocentes.





Nas mensagens entre o detido e grupos radicais islâmicos estrangeiros, o homem mostrava disposição para viajar brevemente para o Iraque, onde receberia treinamento mais aperfeiçoado em terrorismo e se juntaria a uma organização extremista. Também ainda segundo a corporação, o homem pretendia, quando chegasse o momento certo, desencadear um grande atentado no Brasil, se fosse necessário um ataque suicida, em que perderia a vida mas mataria o maior número possível de pessoas.O detido já enfrenta processos por porte de armas ilegais, homicídio, furto e tráfico de droga. Na casa do suspeito, além de equipamentos informáticos, foram apreendidas uma espingarda calibre 32, vários simulacros de armas de guerra e outro material que ainda vai ser analisado, e o músico, se for condenado por todas as acusações que a Polícia Federal lhe faz, poderá ser condenado a até 30 anos de cadeia.