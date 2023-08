Polícia Federal brasileira prende um dos maiores desflorestadores da Amazónia

A Polícia Federal (PF) brasileira prendeu, esta quinta-feira, na cidade de Novo Progresso, no interior do estado do Pará, no norte do país, um homem considerado um dos maiores invasores e desflorestadores da Amazónia. O suspeito, cuja identidade a PF não divulgou, comanda um grande grupo empresarial responsável por uma vasta série de crimes ambientais.

De acordo com a corporação, o suspeito invadiu pelo menos 21 mil hectares de terras públicas, que depois passou para seu nome e de pessoas próximas através de processos fraudulentos, e desflorestou de forma absoluta pelo menos 6500 hectares dessa imensa área, provocando também estragos ambientais significativos no restante. Onde era floresta intacta, derrubou árvores e criou pastagens para criar gado bovino, a sua principal atividade empresarial.

Além de ter decretado a prisão do homem, surpreendido em casa ao amanhecer e que tinha com ele uma arma ilegal e pedaços de ouro ainda em bruto, a justiça mandou bloquear mais de 22 milhões de euros que o suspeito tinha em contas bancárias. Foram confiscadas igualmente 16 grandes propriedades agropecuárias e 10 mil cabeças de gado, além de máquinas, carros e camiões.

Dados avançados pelas autoridades mostram que o preso já foi condenado a pesadas multas pelo menos 11 vezes por crimes ambientais, mas continuava a infringir a lei escudado na sensação de impunidade e disfarçando as suas posses em nome de terceiros. Depois de interrogado, o chamado "grileiro", como no Brasil são denominadas as pessoas que invadem terras públicas e as passam para seu nome, será transferido para a cadeia de Itaituba, também no estado do Pará.

Esta quinta-feira, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou os dados mais recentes sobre a desflorestação no Brasil. Os dados são positivos no que respeita à Amazónia, onde o INPE detetou a menor devastação ambiental em quatro anos, mas são negativos para outros biomas, que registaram um forte aumento da exploração indevida e de desflorestação, como as áreas de Serrado.