Polícia filmada a estrangular jovem no Brasil gera críticas e comparações a caso de George Floyd

-PM sufoca jovem durante abordagem em carapicuiba .



Foi a mesma coisa que aconteceu com Floyd, só que agr no nosso país. Vão fechar os olhos agr ? pic.twitter.com/T3rJ1Iemtz — Juanzin_011 (@fuckbaby_x) June 22, 2020

São imagens que estão a gerar polémica e a fazer soar alarmes no Brasil. Um vídeo filmado em Carapicuíba, no estado de São Paulo, mostra a Polícia Militar a estrangular um jovem negro, de 19 anos.A vítima, que não foi identificada, é vista a ser agredida duas vezes, uma delas no chão, quando um dos polícias se ajoelha sobre o seu peito, e outra já de pé, através de um mata-leão disferido por outro agente. O vídeo, que foi filmado por populares do bairro, está a ser comparado à morte trágica de George Floyd, nos EUA.As imagens estão a circular nas redes sociais e é possível ver um grande aglomerado de polícias junto do jovem. De acordo com o jornal O Globo, o brasileiro garante que estava a circular na sua moto com um amigo quando os polícias o interpelaram e embateram contra si nas suas motocicletas, o que terá gerado toda a confusão.Já os agentes da Polícia Militar alegam que o jovem tentou fugir de uma fiscalização de rotina e que por isso foi perseguido, dominado e depois detido. A Secretaria da Segurança Pública do Brasil já anunciou que o caso está a ser investigado e que os polícias envolvidos já foram afastados das ruas.