Polícia fora de serviço apanha ex-namorada com amante e mata-o

Uma agente da polícia norte-americana fora de serviço foi detida depois de disparar contra a ex-namorada e matar o novo amante desta. A mulher, Yvonne Wu, de 31 anos, prendeu a dupla na casa da 'ex' em Brooklyn na quarta-feira à noite e disparou contra ambos.Quando a polícia chegou ao local, encontrou o novo amante da ex-namorada de Wu no chão da sala com pelo menos um tiro no peito. Também a 'ex' foi encontrada no chão de um quarto com ferimentos de bala.Ambas as vítimas foram encaminhadas para o Centro Médico de Maimonides. A polícia acredita que Wu já se encontrava na casa da 'ex' quando as vítimas chegaram. Não foi ainda esclarecido como entrou na habitação. A arma do crime foi recuperada no local.Segundo as autoridades, Wu e a 'ex' mantiveram uma relação durante dois anos e tinham-se separado há cerca de duas semanas. A mulher trabalha no 72.º Distrito e reside em Staten Island, tendo iniciado a sua carreira na polícia como membro do programa Explorers da polícia de Nova Iorque. Já tinha recebido quatro medalhas e sempre foi bem avaliada.