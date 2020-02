Polícia francesa desmantela campo de migrantes nos arredores de Paris

A polícia francesa desmantelou esta terça-feira um campo com centenas de migrantes em Porte de La Villette, no nordeste de Paris, uma semana depois de fazer o mesmo com outro acampamento a algumas centenas de metros do local.

O Departamento da Polícia de Paris, numa mensagem no Twitter, referiu que terminou a operação em apenas duas horas, com a intervenção de agentes policiais, bem como de membros de associações, pouco depois das 08h00 (07h00 em Lisboa).

As 427 pessoas que moravam no local, em condições insalubres, foram transferidas de autocarro para ginásios ou centros de acomodação na região.