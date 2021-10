Polícia francesa dispara contra migrantes para impedir que cheguem ao Reino Unido

A polícia francesa abriu fogo na madrugada deste sábado disparando balas de borracha potencialmente letais contra um bote que transportava migrantes, a fim de evitar que a embarcação cruzasse o Canal da Mancha até ao Reino Unido.



Dois iranianos foram atingidos pelas balas e foram depois transportados para o hospital após o tiroteio. Juanro Rasuli, de 24 aos, ficou com a perna esquerda fraturada e um segundo homem foi baleado na mão.

De acordo com o jornal Mirror, os oito migrantes que se encontravam a bordo referiram que os polícias se riram quando os homens feridos caíram no chão.



O tiroteio aconteceu durante a noite em Dunquerque, numa cidade portuária perto de Grand Synthe, no norte de França.





Centenas de migrantes estão instalados temporariamente em campos na floresta perto de Grand Synthe enquanto esperam por um barco que os consiga levar para o Reino Unido.

As autoridades encontram-se a investigar o motivo que levou a polícia francesa a disparar.