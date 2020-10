Polícia francesa faz buscas no gabinete do ministro da saúde

A polícia francesa está esta quinta-feira a fazer buscas em residências e gabinetes do ministro da Saúde e de outros dirigentes, no âmbito de uma investigação à resposta governamental à pandemia no novo coronavírus, anunciou o Ministério da Saúde.

Segundo um comunicado do ministério, as buscas, que decorreram "sem dificuldade", incluíram os escritórios do atual ministro da Saúde, Olivier Veran, do diretor-geral da Saúde, Jérôme Salomon e de outra responsável da saúde.

A investigação surge na sequência de uma queixa apresentada junto do Tribunal de Justiça da República (TJR), única instância habilitada para julgar atos cometidos por membros do Governo no exercício das suas funções.