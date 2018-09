Polícia francesa procura homens filmados a violar jovem de 19 anos

Vídeo partilhado nas redes sociais dá o alerta para ataque sexual em Toulouse.

19:58

[VOS SIGNALEMENTS] Vous êtes nombreux à nous signaler des vidéos présentant des actes sexuels non consentis qui seraient survenus dans la région toulousaine.

Les services compétents ont été saisis.

Merci à tous de ne pas relayer ces vidéos. pic.twitter.com/p7wL505T1B — Police nationale (@PoliceNationale) 17 de setembro de 2018

Três vídeos publicados nas redes sociais Twitter e Snapchat deram o alerta. As imagens mostravam a violação em grupo de uma jovem e foram prontamente denunciadas à polícia.O caso rebentou na Internet no fim de semana e a polícia francesa procura agora identificar quatro homens que aparecem nas imagens, revela o site Francebleu. O ataque aconteceu em Balma, nos arredores de Toulouse e a vítima, uma jovem de 19 anos, fez queixa às autoridades.As denúncias começaram a chegar às autoridades através de uma plataforma online de denúncia de crimes, gerida pelo Ministério do Interior. A polícia conseguiu bloquear a difusão dos vídeos e identificar a vítima.Vários utilizadores que viram as imagens, dizem ter reconhecido os agressores, mas ainda não foi anunciada qualquer detenção. A polícia pede que quem possa ter o vídeo não o partilhe online.