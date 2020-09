Polícia grega lança gás lacrimogéneo sobre migrantes que protestavam em Lesbos

Os migrantes gritavam "Liberdade!" e envergavam cartazes que diziam "Sem tenda, sem Lesbos, sem Grécia", "Precisamos de paz e liberdade" e "Moria mata as vidas todas"





Mitilene ao novo campo de refugiados.

As autoridades gregas já vieram a público dizer que o incêndio no campo de refugiados de Moria terá sido causado deliberadamente, após a obrigação de cumprir quarentena ter sido imposta aos refugiados que testaram positivo à Covid-19.



O campo de refugiados de Moria é o maior da Europa, abrigando 13.000 pessoas, entre as quais milhares de crianças.

A polícia grega lançou este sábado gás lacrimogéneo contra um grupo de migrantes que participava num protesto contra um novo campo de refugiados que está a ser construído para substituir o de Moria, que ardeu esta semana. A informação está a ser divulgada pela imprensa local.na estrada principal que liga a cidade de