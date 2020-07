Polícia 'herói' acalma criança ao colo com vídeos no telemóvel após acidente

ministra do Governo do Equador, Maria Paula





Romo, e não deixou ninguém indiferente ao gesto.

El Cbop Ramón Salazar de la @PoliciaEcuador consoló a un niño que estaba asustado luego de un accidente de tránsito en #Quito. Ayer, luego de terminar la jornada, iba a su casa por la Av. Simón Bolívar y se encontró con el siniestro. #BuenTrabajoPolicíaEc pic.twitter.com/mVRhtMyTli — María Paula Romo (@mariapaularomo) July 11, 2020

Maria Paula

Romo na publicação.





ministra apelidou o profissional de "

Um agente da polícia confortou e acalmou um menino assustado após um grave acidente rodoviário, no Equador.A imagem do momento foi partilhada no Twitter pelaRamón Salazar regressava a casa após um dia de trabalho quando se deparou com o cenário do acidente, na Avenida Simón Bolívar.O agente começou por ajudar as pessoas que estavam feridas e apercebeu-se de que havia uma criança a chorar no local. Pegou no menino, meteu-o no seu colo e mostrou-lhe vídeos no telemóvel para o entreter e tentar acalmar. Aos poucos, a criança parou de chorar, contaRamón tem 35 anos e mais de 15 de serviço naquela região. É professor de educação física e também faz patrulhas.cidadão bom e gentil". Mas não foi a única a aplaudir o gesto de Ramón. As reações à publicação encheram-se de comentários positivos:"Excelente trabalho do senhor polícia", "Um ser humano com um grande coração. Precisamos de mais gente assim neste país", pode ler-se.