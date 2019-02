Polícia holandesa apreende 90 mil garrafas de vodka destinadas a Kim Jong-un

Descoberta foi feita na véspera do encontro com Donald Trump em Hanói.

26.02.19

Kim Jong-un

e os seus chefes do exército.



A insólita descoberta aconteceu na véspera da reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Hanói, no Vietname. As autoridades sinalizaram uma carga com uma rota suspeita, com registos de um navio de propriedade chinesa.



A vodka russa, armazenada em três mil caixas, tinha como destino a China através dos portos de Hamburgo e Roterdão, segundo avança o jornal The Guardian.



A carga suspeita foi escondida na fuselagem de uma aeronave também com destino à China. Apesar dos danos que poderia provocar na aeronave, as autoridades holandesas decidiram remover a carga e foram surpreendidos com as garrafas de vodka. O destino final seria Pyongyang.



Kim Jong-un, que foi educado na Suíça, é conhecido por ter gostos excêntricos. Em 2018, foi alegado que ele tinha gastado cerca de quatro biliões de euros na importação de produtos de luxo da China desde que assumiu o poder em 2011.