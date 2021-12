Polícia identifica suspeito de incêndio de Osaka e Governo japonês anuncia inspeção

A polícia japonesa identificou este domingo um homem de 61 anos como o principal suspeito do incêndio, que causou 24 mortos numa clínica psiquiátrica, na sexta-feira, em Osaka.

O governo anunciou também que vai inspecionar dezenas de milhares de edifícios, com apenas uma escada de emergência, em todo o país.

As autoridades disseram acreditar que o elevado número de mortos no incêndio, num edifício de oito andares no centro de Osaka, deveu-se, em grande parte, à impossibilidade de as pessoas acederem à única escada de emergência, devido às chamas e ao fumo.