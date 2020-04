Polícia indiana equipada com capacetes de coronavírus pune infratores com métodos incomuns

Dez estrangeiros que furaram a quarentena de coronavírus numa cidade indiana foram depois forçados a escrever "peço desculpa" 500 vezes como forma de arrependimento.

Os viajantes, oriundos de Israel, do México, da Austrália e da Áustria foram apanhados a passear em Rishikesh, uma localidade conhecida por receber a visita do grupo musical Beatles em 1968, em busca da espiritualidade.

O bloqueio na Índia foi imposto perto do final de março. Com esta medida, os residentes estão autorizados a deixar as suas casas apenas para serviços essenciais, como a compra de mantimentos e medicamentos.

A polícia indiana criou métodos incomuns para incentivar as pessoas a ficarem por casa e impedirem desta forma a propagação do coronavírus.Uma das medidas passa pelo uso de capacetes em forma do novo vírus, uma forma de assustar quem circula sem justificação e não cumpre as medidas impostas.Em alguns estados, as autoridades foram filmadas a espancar motoristas nas estradas e a obrigar as pessoas a fazer agachamentos e saltos como forma de punição.Um grupo de pessoas que viajava de carro foi mandado parar num posto de controle, mas recusou-se a seguir a ordem. Acelerou de seguida, destruindo infraestruturas que se encontravam na zona. Um dos membros acabou por recorrer a uma espada e cortou a mão a um polícia.A Índia contabiliza até ao momento 331 mortes devido ao coronavírus e 9635 casos confirmados de Covid-19.