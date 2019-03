Polícia inglesa pede mais financiamento para continuar buscas por Maddie McCann

Autoridades acreditam que vale a pena continuar a investigação mesmo tendo passado 12 anos desde o desaparecimento da meinina.

Scotland Yard e a Polícia Metropolitana de Londres pediram mais financiamento para continuar as buscas por Madeleine McCann, mesmo após a menina ter desaparecido há 12 anos.



O pedido foi feito ao Ministério da Administração Interna cerca de 348 mil euros de acordo com a Sky News.



O atual financiamento do governo está a escassear e as autoridades pretendem agora uma nova injeção financeira para dar esperança à família de Maddie.



Em outubro, a Scotland Yard - quartel general da Polícia Metropolitana de Londres - já tinha recebido cerca de 174 mil euros.



As autoridades inglesas perseguem uma teoria final há cerca de dois anos e consideram valer a pena continuar a investigar.



O custo da operação policial ronda já os 13 milhões de euros.



Madeleine, desaparecida com três anos, não é vista desde as férias em família em Portugal, em maio de 2007.

Um apelo internacional para pedir ajuda para encontrar Maddie trouxe muitos relatos de avistamentos, no entanto, nenhum deles foi confirmado.

A polícia portuguesa arquivou o caso como "não resolvido" em 2008.