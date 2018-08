Vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento do confronto.

17:16

Adeptos da equipa inglesa Stoke City foram travados pela polícia com gás pimenta quando saíam do estádio no intervalo de um jogo, no passado sábado.



A polícia inglesa já recebeu várias queixas dos adeptos que foram atingidos pelo gás.



Os britânicos presentes no estádio queixam-se do uso desnecessário e desporporcional da força das autoridades.





Video of some of the 3,076 travelling Stoke City fans being pepper sprayed by Police at Preston North End yesterday ( : @stokie23) #SCFC #awaydays pic.twitter.com/cAmhKxSxj6 — Away Day Views (@awaydayviews) 19 de agosto de 2018