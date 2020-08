Polícia interrompe festa ilegal com 500 pessoas em floresta do Reino Unido

A polícia britânica interrompeu durante a madrugada deste domingo uma festa illegal em Thetford Forest, na região este de Inglaterra, poucos dias depois do endurecer de restrições para conter a propagação da Covid-19.

Mais de uma dezena de agentes foram chamados ao local, onde encontraram mais de 500 pessoas. As regras no Reino Unido não permitem ajuntamentos com mais de 30.

O alerta foi dado após uma pessoa ter visto uma grande fila de carros parados numa saída de emergência, com uma ambulância a ser chamada após um homem

"Nós não queremos violência. Vimos para aqui socializar e depois limpamo-nos a nós próprios", disse um das pessoas na festa à Reuters, em anonimato.

As multas no Reino Unido por ajuntamentos podem chegar aos 11 mil euros.