Polícia interrompe orgia ilegal na Bélgica junto a clínica de tratamento de doentes Covid

Um eurodeputado húngaro demitiu-se após ser apanhado numa orgia gay ilegal com 25 pessoas em Bruxelas, em violação das regras do confinamento.





Jozsef Szajer, eleito pelo partido conservador Fidesz, do PM húngaro Viktor Orbán, anunciou inesperadamente a sua demissão no domingo, alegando que estava sob forte “pressão mental”. Quando começaram a circular notícias sobre a orgia, o eurodeputado, que é casado, acabou por admitir que esteve numa “festa ilegal” e pediu desculpas por violar o confinamento.



A orgia, que envolveu cerca de 25 participantes, todos homens, e onde foram encontradas drogas, decorreu num apartamento de Bruxelas. Quando a polícia chegou ao local, vários participantes tentaram fugir por uma janela, incluindo o eurodeputado, que ficou ferido ao saltar do primeiro andar. Além de Szajer, estariam no local vários diplomatas.

A polícia belga interrompeu durante o fim de semana uma orgia ilegal que não respeitava as normas de segurança contra a Covid-19. A festa de sexo decorria na cidade de Saint-Mard em frente a uma clínica de tratamento de doentes Covid.Os agentes irromperam pela festa na madrugada de domingo e acabaram com a orgia. Duas semanas antes, a polícia interrompeu uma outra orgia com 25 homens em Bruxelas na qual participava o eurodeputado József Szájer, que posteriormente se demitiu Há cerca de uma semana a polícia terminou também com uma terceira orgia ilegal na cidade de Paal no qual participavam cerca de 10 pessoas.Tal como nas festas de sexo anteriores, as autoridades foram alertadas para uma 'festa ilegal' e depararam-se novamente com uma orgia.