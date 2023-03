Polícia invade residência de ex-PM paquistanês e prende 61 pessoas

A polícia paquistanesa invadiu a residência do antigo primeiro-ministro Imran Khan, no leste do país, e prendeu 61 pessoas, numa operação que envolveu gás lacrimogéneo e que provocou confrontos com apoiantes de Khan.

O dirigente policial Suhail Sukhera, que liderou a operação num bairro nobre da cidade de Lahore, disse que as autoridades agiram no sábado para remover barricadas erguidas por membros do partido Tehreek-e-Insaf, de Imran Khan.

Sukhera disse que os apoiantes do antigo primeiro-ministro bloquearam as ruas ao redor da residência de Imran Khan com blocos de cimento, árvores derrubadas, tendas e um camião.