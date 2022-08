Polícia inventa morte de namorada com cancro para conseguir dias extra de folga

David Thompson admitiu que o "

Um ex-polícia fingiu que tinha uma namorada que tinha morrido de cancro para ganhar dias de folga extra no trabalho.O caso aconteceu em West Midland, em Inglaterra onde Harry Sarkar era agente.De acordo com o jornal The Guardian, o agente demitiu-se em março passado e faltou à audiência marcada para esta quinta-feira.A rede de mentiras montada por Sarkar para enganar os colegas durou entre outubro de 2020 e junho de 2021 e incluía falsas informações sobre uma suposta namorada, uma doença, a morte da companheira e até o próprio funeral. Os superiores chegaram a oferecer ao agente uma licença por doença e vários outros benefícios para que Harry pudesse acompanhar a suposta namorada.O chefe da polícia,comportamento repetido regularmente durante um período de tempo substancial" transformou-se num abuso de confiança com colegas e supervisores. "Não há qualquer mitigação óbvia ou razão para desculpar este comportamento", rematou.