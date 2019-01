Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia investiga alegado carro bomba na Irlanda do Norte

As autoridades utilizaram o Twitter para pedir à população que se afastasse da área, em Londonderry.

21:25

A polícia está a investigar um carro suspeito de estar armadilhado com uma bomba em Londonderry, na Irlanda do Norte.



Em atualização