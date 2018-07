Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lusodescendente encontrado morto e amarrado na Venezuela

Família chegou a admitir que Gabriel Sá fora sequestrado.

Por Lusa | 11.07.18

A polícia venezuelana informou esta quarta-feira estar a investigar o homicídio de um luso-descendente, de 33 anos, no município de El Hatillo, Caracas.



Gabriel Andrés de Mendonça de Sá foi encontrado morto na segunda-feira, manietado e com quatros tiros na cabeça e tórax.



A vítima, engenheiro de sistemas informáticos, foi localizada em El Encantado, uma localidade de El Hatillo, um dia depois de sair para uma caminhada.



Face à demora no seu regresso a casa, a família chegou a admitir que Gabriel Sá fora sequestrado.