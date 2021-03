Polícia investiga primeira-ministra da Noruega por violar confinamento da Covid

A primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, está a ser investigada pela polícia por violar as regras de confinamento e distanciamento social.









Em causa está um jantar de 14 pessoas que teve lugar no mês passado na estância de esqui de Geilo para celebrar os 60 anos da líder de governo. As regras do seu próprio governo permitem apenas encontros de grupos até dez pessoas.

A revelação é particularmente embaraçosa para Solberg num ano de eleições, em setembro, tanto mais que o seu Partido Conservador está atrasado nas sondagens. A PM está no poder há sete anos, um recorde para um conservador na Noruega.





Caso se prove que Solberg violou as regras de confinamento com o jantar de 26 de fevereiro, e com outro, no dia anterior, que reuniu 13 pessoas, o máximo que lhe deverá acontecer será pagar uma multa. “Peço desculpa por eu e a minha família termos violado as regras”, escreveu Solberg no Facebook, numa altura em que nessa e noutras redes sociais se multiplicam pressões para que se demita.