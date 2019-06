Tiroteio em festa de comemoração do título de NBA em Toronto faz dois feridos graves

Dois suspeitos já foram detidos e foram apreendidas duas armas, segundo avança o site TMZ Sports.



As autoridades encontram-se a investigar o caso. Além da polícia, há equipas de emergência no local.

O desfile do campeonato continuou após o tiroteio e terminou sem mais incidentes violentos.





SHOOTING:

Nathan Phillip's Square

-Reports of woman shot

-People running from area

-Police/EMS are on scene

-Unknown what the injuries are#GO112676

^dh