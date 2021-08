Polícia investiga vida de milionário morto pelo filho de 14 anos no Brasil

A polícia brasileira vai investigar a fundo a vida do empresário Fabrício César de Oliveira, morto terça-feira a tiro pelo próprio filho, de 14 anos, para proteger a mãe, e que ostentava uma imensa fortuna de origem duvidosa. Na mansão onde vivia, em Valinhos, a 90 km de São Paulo, a polícia apreendeu vários carros de luxo e armas de guerra.









Entre as bombas que o empresário fazia questão de exibir estão um McLaren, um Maserati e um Lamborghini, entre outros. A polícia também apreendeu oito armas que Fabrício tinha em casa, entre elas um fuzil militar, uma submetralhadora, uma espingarda e várias pistolas automáticas.





Leia também Filho de 14 anos mata um dos homens mais ricos do Brasil para defender a mãe de agressão A polícia desconfia ainda da verdadeira identidade do empresário, que há alguns anos trocou de nome após ser condenado por burla, e em cuja casa foram encontrados diversos bilhetes de identidade com a foto dele mas com nomes diferentes.

Não obstante a exibição de riqueza e de se apresentar nas redes sociais como “comendador” e “milionário a caminho de ser bilionário”, Fabrício enfrentava vários processos por dívidas. Até o principal grupo empresarial que comandava, e em cujo sítio na internet diz dominar o mercado de som automóvel no Brasil, parece estranho, pois tem sede no Paraguai e as fábricas são na China. O filho, que ficou a aguardar o processo em liberdade, e a mulher também disseram à polícia que não sabiam quase nada sobre a vida do empresário, que sujeitava a família a agressões e ameaças constantes.