Polícia islandesa prende quatro suspeitos por conspiração terrorista

A polícia islandesa anunciou, esta quinta-feira, que prendeu quatro homens, em Kópavogur, um subúrbio da capital da Islândia, Reykjavík, e na cidade de Mosfellsbær, no sudoeste, por suspeita de preparativos de "atos terroristas", revelou a BBC News.

Os homens, de nacionalidade islandesa, com idades na casa dos 20 anos, estavam sob investigação devido a "produção e venda de armas de fogo". Agora são suspeitos de atacar "várias instituições da sociedade" e "cidadãos do Estado", referiu o comissário nacional da polícia islandesa, Karl Steinar Valsson. Apesar de não querer adiantar mais sobre a natureza dos alvos, Valsson sugeriu que possivelmente seriam o parlamento e a polícia.

A investigação sem precedentes no país, que envolveu 50 polícias, levou à apreensão de várias armas semiautomáticas, incluindo impressas em 3D, e "milhares" de cartuchos de munição, avançou Valsson.

A polícia metropolitana de Reykjavík pediu ao público para relatar qualquer tipo de avistamento de armamento, incentivando à denúncia das ocorrências. "Se alguém tiver informações sobre tais armas, encorajamos a informar-nos", apelaram as autoridades.

Os meios de comunicação locais informaram que a polícia se encontra a investigar se os suspeitos têm ligações com organizações extremistas, estando em contacto com as autoridades estrangeiras, acrescenta a BBC News. No entanto, Karl Valsson avançou que "é seguro dizer que a nossa sociedade está mais segura do que era".

De acordo com o Instituto para a economia e paz, a Islândia é o país mais pacífico do mundo, desde 2008, encontrando-se em primeiro lugar no Índice global da paz. Apesar de a violência ter aumentado nos últimos anos no país, a Islândia apresenta uma das taxas de criminalidade mais baixas do mundo.