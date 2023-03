Polícia italiana apreende arsenal a chefe da máfia conhecido por ter quadros de Van Gogh roubados

A polícia italiana revelou, esta quinta-feira, ter apreendido um grande arsenal na casa de Raffaele Imperiale, um chefe da máfia italiana, conhecido por ser proprietário de alguns quadros roubados do artista Vincent Van Gogh.De acordo com a agência Reuters, os quadros foram roubados em Amesterdão, no ano de 2002, e encontrados pela polícia, em 2016, numa villa de que Imperiale é era proprietário, perto da cidade de Nápoles, no sul de Itália. Cada uma das obras valia cerca de 50 milhões de euros.Segundo uma declaração do Ministério Público de Nápoles, a polícia encontrou mais de 80 armas escondidas numa cave na garagem da casa de Imperiale, incluindo três espingardas Kalashnikov, uma granada, e 5067 cartuchos de munições de vários calibres.Imperiale é considerado uma figura chave no tráfico internacional de droga e branqueamento de dinheiro e tem uma relação próxima com a máfia da Camorra. Foi detido no Dubai, em 2021, e extraditado para Itália no ano seguinte.