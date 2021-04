Polícia italiana evita homicídio encomendado na 'Internet Negra'

A polícia italiana, com o apoio da Europol, prendeu um homem que contratou um assassino profissional através da darkweb (internet profunda, só acessível a programadores informático), para matar a ex-namorada.

O contrato foi firmado totalmente ‘online’, ficando estabelecido que o homicida seria pago em ‘bitcoins’ (moeda usada em transações de internet), no valor de 10 mil euros.

Após receber a denúncia da situação, o serviço de polícia postal e de comunicação italiano (especializado em investigações de crimes online), pediu ajuda à Europol para a investigação.

Só com o apoio de técnicos especializados foi possível localizar o requerente do homicídio, e prendê-lo, conseguindo assim evitar a consumação do crime.

A investigação prossegue no sentido de tentar identificar e prender o alegado homicida.