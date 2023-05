Polícia italiana investiga mancha verde brilhante no Grande Canal de Veneza

A polícia de Veneza está a investigar a origem de uma mancha líquida verde fosforescente que apareceu, no domingo, no Grande Canal de Veneza, em Itália.

O governador da região do Veneto, Luca Zaia, publicou uma fotografia do líquido verde que se espalhou pela água, perto do Ponte de Rialto.

Segundo a Associated Press, a mancha foi denunciada por moradores.

O governador da região do Veneto afirmou que as autoridades solicitaram à polícia para que investigasse, de modo a encontrar o responsável.

Já as autoridades ambientais estão a fazer testes à agua.