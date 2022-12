Polícia italiana transporta rins para transplante em Lamborghini luxuoso

A polícia italiana utilizou um carro desportivo da marca Lamborghini, modelo Huracán, especialmente adaptado, para entregar dois rins a pacientes que se encontravam internados a centenas de quilómetros de distância. Os órgãos foram conduzidos de Pádua, no nordeste de Itália, para hospitais em Modena e Roma."Viajámos pela auto-estrada para entregar o mais belo presente de Natal: a vida", escreveram os agentes numa publicação feita nas redes sociais, acompanhada de uma fotografia de uma caixa frigorífica médica, num compartimento construído propositadamente na frente do Huracán."Graças ao Pai Natal especial da polícia italiana, duas pessoas receberam o presente de um rim", referem na publicação.O Lamborghini Huracán, que tem uma velocidade máxima de 300km/h e a capacidade de ir de 0-100kmh em 3,2 segundos, foi uma prenda de 2017 do fabricante de carros de luxo à polícia italiana, refere o jornal britânico Guardian. Foi atribuído à patrulha rodoviária em Bolonha, norte de Itália, para ser utilizado tanto em operações policiais como no transporte urgente de sangue e órgãos.