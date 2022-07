Polícia japonesa abre investigação sobre falha de segurança na morte de Shinzo Abe

Oficiais da polícia do Japão iniciaram esta sexta-feira uma investigação aos lapsos de segurança que culminaram no assassínio do antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.

Junto à estação ferroviária de Nara, no oeste do Japão, onde Abe foi morto a tiro há uma semana, esteve hoje uma equipa de investigadores da Agência Nacional de Polícia que está a estudar o crime, um dia depois do primeiro-ministro Fumio Kishida culpar "os problemas de segurança" pela morte do antigo primeiro-ministro.

No mesmo local, e enquanto o país cumpre período de luto, grupos de civis congregaram-se hoje, depuseram flores, rezaram e homenagearam o líder assassinado.