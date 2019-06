Polícia lança arma de choque contra colega durante detenção

Dois polícias preparavam-se para deter um suspeito de estar a traficar droga, em Miami, nos Estados Unidos, quando um dos oficiais acabou por, acidentalmente, disparar uma pistola de choques contra o colega.

Um vídeo captado por um telemóvel foi divulgado nas redes sociais e mostra o momento em que o polícia é atingido:

VIDEO: @MiamiPD cop accidentally Tasers partner while arresting alleged drug dealer and homeless man accused of trying to buy crack cocaine, police report doesn’t mention that part because Miami https://t.co/kAJYZIlc3h pic.twitter.com/rTU1DzvSwH