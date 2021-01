Polícia lança caça a negacionista da Covid-19 que tentou tirar oxigénio a idoso nos UCI do Reino Unido

Tobe recusava aceitar que os médicos estavam a ajudar o paciente e afirmava que o novo coronavírus nem sequer existia. Dizia ainda que o idoso podia ser tratado com vitamina C, vitamina D e zinco. A equipa de clínicos afirmou que nenhuma dessas coisas está provada como eficaz no combate ao coronavírus.

Apesar dos alertas, o homem insistia: "Continuem a dizer isso, vamos embora".



Tobe insiste que o paciente está bem e o idoso questiona: "E o que eu quero?". O incidente durou cerca de 20 minutos e o homem ignorava os apelos dos médicos para sair do local.



Depois de muita insistência o homem acaba por ser levado do hospital. As autoridades procuram-no devido ao risco para a saúde pública que este representa uma vez que ficou muito próximo de um paciente que continua gravemente doente.





Sending solidarity to whoever the doctor is managing this incredibly distressing situation so calmly. This is what disinformation causes. Media personalities peddling this sort of absolute nonsense should be utterly ashamed of themselves. pic.twitter.com/lViVtoJyhF