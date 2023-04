A polícia do estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, continua à procura do suspeito de ter matado a tiro cinco vizinhos após um deles se ter queixado do barulho, na noite de sexta-feira.

O xerife do condado de San Jacinto, a cerca de 72 quilómetros a nordeste da capital do estado, Houston, disse que o perímetro da caça ao homem foi ampliado de 12 para 50 quilómetros quadrados.

"Agora ele pode estar em qualquer lugar", admitiu Greg Capers, numa conferência de imprensa.