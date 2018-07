Polícia Marítima portuguesa em missão na Grécia resgata 47 migrantes

Deteção foi feita pela Viatura de Vigilância Costeira.

Por Lusa | 18:57

A Polícia Marítima portuguesa detetou na madrugada de hoje um bote em águas gregas com 47 migrantes, incluindo crianças, oriundos do Afeganistão, Mali, Guiné, Senegal, Burkina Faso e Togo.



A deteção foi feita pela Viatura de Vigilância Costeira (VVC) da Polícia Marítima portuguesa, sendo que o grupo de migrantes era formado por 20 homens, nove mulheres e 18 crianças.



"Foi de imediato acionada a embarcação da Polícia Marítima que se encontrava relativamente longe, tendo chegado já no momento do desembarque dos migrantes, procedendo ao acompanhamento dos mesmos até às autoridades gregas", refere um comunicado.



O bote foi rebocado pela embarcação da Polícia Marítima para o porto de Skala Skaminia.