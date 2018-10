Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Marítima portuguesa resgata 36 migrantes na Grécia

Grupo era constituído por 16 crianças, sete mulheres e 13 homens, todos de nacionalidade afegã.

16:52

Uma equipa da Polícia Marítima resgatou esta segunda-feira 36 migrantes que se encontravam a bordo de um bote sobrelotado próximo da ilha grega de Lesbos, no âmbito da missão de controlo e vigilância operada pela agência europeia Frontex.



O grupo era constituído por 16 crianças, sete mulheres, uma das quais grávida, e 13 homens, todos de nacionalidade afegã, refere a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.



A operação iniciou-se pelas 01h15 e a equipa intercetou o bote quando entrava em águas gregas, encaminhando-o para o porto de Skala Skamineas e entregando-o às autoridades locais, perto das 03h00.



De acordo com o comunicado, desde janeiro a Polícia Marítima "já salvou 660 vidas nas águas do mar mediterrâneo, no âmbito da missão Poseidon2018", da agência Europeia de controlo e vigilância de fronteiras marítimas, Frontex.