Polícia Marítima resgata 82 pessoas de águas gregas. 32 delas são crianças

A Polícia Marítima resgatou esta quarta-feira de madrugada de águas gregas 82 migrantes, incluindo 32 crianças, que estavam a bordo de dois botes, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.A embarcação "Tubarão", da Polícia Marítima, em missão na ilha grega de Lesbos, intercetou um primeiro bote, com 41 migrantes, dos quais 13 crianças e 13 mulheres, que foram transportados para o porto de Skala Skamineas, onde foram entregues às autoridades gregas.Um segundo bote, com outros 41 migrantes, incluindo 19 crianças e 10 mulheres, foi intercetado por uma embarcação da guarda costeira grega, uma vez que se encontrava fora da área de intervenção da Polícia Marítima portuguesa, que, no entanto, colaborou na operação de resgate.Os migrantes foram transportados para o porto Skala Skamineas na embarcação da Polícia Marítima e entregues às autoridades gregas.Desde 2014, a Polícia Marítima já salvou 5.650 migrantes.Portugal participa desde essa altura na missão europeia de controlo das fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia.