Polícia Marítima resgatou 2.251 pessoas do mar Egeu em 2019

A Polícia Marítima, em missão na Grécia, resgatou este ano 2.251 migrantes do mar Egeu, indicou esta terça-feira, num balanço de 2019, a Autoridade Marítima Nacional.

Os migrantes tentam entrar na Europa numa travessia entre a costa da Turquia e as ilhas gregas.

A Polícia Marítima tem equipas nas ilhas gregas de Lesbos e Samos (nesta última desde 02 de dezembro).

No total, desde 2014, a Polícia Marítima resgatou mais de 7.000 migrantes do mar Egeu, no âmbito da operação europeia Poseidon de controlo e vigilância das fronteiras gregas e externas à União Europeia e de combate ao crime transfronteiriço.