A Polícia Marítima resgatou 37 migrantes no Mediterrâneo, entre os quais 10 crianças e três bebés, ao largo da ilha da Pantelleria, Itália, que seguiam em três embarcações, adiantou a força policial em comunicado.

A Polícia Marítima, que se encontra em missão no Mediterrâneo no âmbito da Operação 'Themis' da agência europeia FRONTEX, recebeu esta manhã "três alertas", em "três momentos distintos, a informar da existência de embarcações com migrantes a bordo", tendo os agentes acorrido ao local.

"A Polícia Marítima intercetou as três embarcações, com um total de 37 migrantes, entre os quais duas mulheres, dez crianças e três bebés, que apresentavam sinais de desidratação e fadiga. Os migrantes foram resgatados e transportados, por questões de segurança, para o porto de Pantelleria, onde aguardavam as autoridades italianas e a equipa da FRONTEX", esclareceu a Polícia Marítima, em comunicado.