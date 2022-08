Elementos da Polícia Marítima em missão em Itália, no âmbito da agência europeia Frontex, salvaram sexta-feira à tarde a vida a um migrante ilegal, que (com outros cinco, um deles criança) tentava chegar numa embarcação precária à ilha da Sardenha e sentiu-se mal, sofrendo uma paragem cardiorrespiratória.Os agentes portugueses tinham transferido os migrantes para a sua embarcação quando a vítima desfaleceu no trajeto para o porto de Sant’Antioco. Foi prontamente assistido pelos elementos da Polícia Marítima e estabilizado com recurso a oxigenoterapia. Foi hospitalizado.